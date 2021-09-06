На Украине девушка напала на школу с арбалетом
В Полтаве девушка напала на школу №11 с арбалетом — она ранила двух учителей. Инцидент произошел 6 сентября в 10.00, сообщается на сайте полиции Полтавской области.
Полицейские установили личность правонарушительницы — ею оказалась местная девушка 2002 года рождения. Она дает показания следователям. Обстоятельства и мотивы нападения выясняются. Было открыто уголовное дело.
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