В России зарегистрировали 18 554 новых случая COVID-19

Фото: Максим Платонов

В России за минувшие сутки выявили 18 554 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 7 140 070, сообщил оперштаб.

За минувшие сутки выздоровели 14 497 пациентов, за весь период пандемии от COVID-19 вылечились 6 389 657 пациентов. Умерли за сутки 788 россиян, всего — 192 749.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 54 новых случая COVID-19. За весь период пандемии в республике заразились коронавирусом 26 063 человека.



Алексей Нечаев