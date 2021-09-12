Новости общества

13:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России зарегистрировали 18 554 новых случая COVID-19

12:05, 12.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 18 554 новых случая COVID-19
Фото: Максим Платонов

В России за минувшие сутки выявили 18 554 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 7 140 070, сообщил оперштаб.

За минувшие сутки выздоровели 14 497 пациентов, за весь период пандемии от COVID-19 вылечились 6 389 657 пациентов. Умерли за сутки 788 россиян, всего — 192 749.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 54 новых случая COVID-19. За весь период пандемии в республике заразились коронавирусом 26 063 человека.

Алексей Нечаев
ОбществоИстория

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также