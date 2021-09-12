Володин: лидерам ЕС стоит обратить внимание на заявления Зеленского о войне
Лидерам ЕС стоит обратить внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского о войне с Россией, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он прокомментировал высказывания Зеленского о том, что президент Украины допускает вероятность полноценной войны с Россией.
— Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов?, — отметил Володин.
Он убежден, что русские и украинцы — «один народ, оказавшийся разделенным волею таких политиков, как Зеленский».
Ранее на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией.ОбществоВласть
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