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Володин: лидерам ЕС стоит обратить внимание на заявления Зеленского о войне

11:36, 12.09.2021
Володин: лидерам ЕС стоит обратить внимание на заявления Зеленского о войне
Фото: duma.gov.ru

Лидерам ЕС стоит обратить внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского о войне с Россией, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он прокомментировал высказывания Зеленского о том, что президент Украины допускает вероятность полноценной войны с Россией.

Фото: kremlin.ru

— Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов?, — отметил Володин.

Он убежден, что русские и украинцы — «один народ, оказавшийся разделенным волею таких политиков, как Зеленский».

Ранее на форуме YES Brainstorming в Киеве президент Украины заявил, что считает возможной полномасштабную войну с Россией.

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