В казанском парке им. Урицкого сегодня можно выбрать себе собаку

Фото: Максим Платонов

В парке им. Урицкого в 11 часов начнется благотворительная акция «Лапа дружбы». Как и на других подобных мероприятиях, которые становятся уже традиционными для казанских парков, здесь представят собак из казанского приюта «Зооцентр». С ними можно будет поиграть, погулять, познакомиться, а понравившегося пса забрать домой. Как сообщают организаторы акции, все собаки, представленные «к раздаче», уже получили необходимые прививки. Для мероприятия отбираются животные, которые показывают благодушный и доброжелательный характер.

Кроме прочего, на акции будут работать ветврач и кинолог — они дадут рекомендации и ответят на вопросы, интересующие потенциальных собаковладельцев. Еще тут пройдет благотворительная ярмарка, показательное выступление бордер-колли и прием подарков для приюта (корм, пеленки и прочего). Время мероприятия рассчитано на два часа — с 11.00 до 13.00.

Подобные акции показывают свою эффективность. Так, на мероприятии «Дай лапу» в парке Горького 29 августа пример горожанам показывали мэр Казани и главный тренер «Рубина». Они выбрали себе по собаке и забрали с собой: Метшин — домой, Слуцкий — на базу к футболистам. Ильсур Метшин назвал своего щенка Аявриком, а Слуцкий своего — Кварой.

Людмила Губаева