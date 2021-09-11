В Казани на озере Изумрудное прошел центральный субботник — видео

В казанском поселке Юдино на озере Изумрудное прошел центральный субботник. На него пришли несколько сотен человек: школьники, студенты и рядовые казанцы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Участников мусора разделили на команды — они собирали мусор на скорость, одновременно с этим сортируя его. За каждый мешок они получали баллы. Среди призов победителям соревнования по скоростному сбору мусора — подводное погружение.

Мусор собирали как на прибрежной территории, так и со дна водоема. Организаторы отмечают, что 90% отходов — пластик, реже стекло и резина.

Субботник провели в рамках Всероссийского субботника и федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» и всероссийской акции «Вода России». Уборка прибрежных территорий продолжится до конца октября. Подобные мероприятия прошли сегодня по всей России.

В августе во время субботника на озере Глубокое в Казани волонтеры собрали 80 мешков мусора. В акции приняли участие 60 человек.



Татьяна Демина