Люди, пострадавшие в войне США в Афганистане, рассказали о себе в проекте Unheard Voices

Люди, пострадавшие в 20-летней войне США в Афганистане, рассказали о себе и событиях, которые пережили в проекте Unheard Voices. Его запустил RT.

В проекте участник боевых действий британец Тревор Коулт заявил, что считает миссию США в Афганистане бессмысленной. Вывод оттуда американских войск он назвал «бардаком».

«Мы оставили там гору оборудования, потеряли много людей и так легко отказались от всего», — рассказал Коулт. По его мнению, такой ситуации можно было избежать, если бы власти США согласовали свои действия с союзниками.

«Многие из парней, с которыми я служил, больше не разговаривают друг с другом, они просто пытаются забыть обо всем и жить дальше», — рассказывает Коулт. После войны он чувствовал себя плохо и из-за этого пытался покончить с собой.

Для тех, кто выжил в боевых действиях, они не прошли бесследно — это повлияло на их психику. Коулт рассказал, что видел, как погибают люди. Он стал свидетелем, как его друг подорвался на мине.

Сообщалось, что за время эвакуации из Афганистана погибли 13 американских военных, еще 20 получили ранения. Об окончательном завершении вывода войск из страны США заявили 31 августа.



Татьяна Демина