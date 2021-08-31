Байден: выход из Афганистана завершил эру внешней политики США

Уход США из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем. Об этом заявил президент страны Джо Байден.

— Решение об Афганистане — не просто про Афганистан. Оно об окончании эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран, — приводит его обращение к нации «РИА Новости».

Выход американских войск из Афганистана Байден назвал «невероятно успешной миссией».

За время эвакуации из страны погибли 13 американских военных, еще 20 получили ранения, добавил он.

Сегодня США заявили об окончательном завершении вывода войск из Афганистана.

В воскресенье Великобритания объявила о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула.

