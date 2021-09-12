В Татарстане выделят 5 млн рублей на торжественную церемонию ко Дню учителя

В Казани состоится торжественную церемонию в честь Дня учителя. На ее организацию и проведение готовы выделить 5 млн рублей.

Заказчиком выступает Министерство образования и науки Татарстана. Торжественную церемонию планируется провести в казанской КРК «Пирамида» 5 октября, следует из документации, размещенной на портале госзакупок.

От подрядчика требуется предоставить букеты для награждения участников церемонии, обеспечить фото и видеосъемку мероприятия, организовать чайный стол и торжественный обед. Кроме того он должен занять оформлением места проведения церемонии и организацией концертной программы.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В церемонии принимают участие президент Татарстана Рустам Минниханов, члены республиканского правительства, представители федеральных и региональных органов власти и образовательных учреждений РТ

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Татьяна Демина