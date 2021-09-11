Гидрометцентр: в Поволжье на следующей неделе придет короткое бабье лето

Фото: Максим Платонов (архив)

В Поволжье на следующей неделе придет короткое бабье лето. На Средней и Нижней Волге температура поднимется выше нормы на три-четыре градуса.

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на Средней Волге бабе лето наступит уже 13—14 сентября, на Нижней Волге — с 13 по 15 сентября, на Урале — 14-15 сентября. Теплая погода на следующей неделе установится в Челябинской и Курганской областях.

Сильно и резко погода поменяется на Урале, предупредил эксперт. В Свердловской области 11—13 сентября будет холодная погода, однако уже к среде установится температура выше нормы на 4—5 градусов, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

На этой неделе профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал «Реальному времени», что в Татарстане в ближайшее время не следует ждать бабьего лета. В республике погода очень неустойчивая, температурный фон ниже климатической нормы, есть осадки и сильный ветер.

По данным Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели Татарстан кратковременно попадет в теплый сектор перемещающегося по северным широтам атлантического циклона. Местами будут идти дожди, но температуры в дневные часы повысятся до +16..+21°С.

Татьяна Демина