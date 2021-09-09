В Татарстане прогнозируется холодная погода в выходные дни, а в начале следующей недели потеплеет до +21

В Татарстане среднесуточные температуры воздуха удерживаются ниже многолетних значений на 2—6°. Под влиянием атмосферных фронтов в республике дожди и местами сильный ветер, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Завтра, 10 сентября, Татарстан будет находиться в зоне волнового фронта. Дождливая погода сохранится, ночью возможен туман. Ночью температуры опустятся до +7... +12°, днем ожидается до +12... +17°.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В субботу ночью местами на востоке республики сохранится небольшой дождь. Ночью похолодает до 0... +5°, местами возможны слабые заморозки до -1°. Днем Татарстан окажется в поле повышенного атмосферного давления: осадки маловероятны, а температуры повысятся до +11... +16°.

12 сентября, в воскресенье, ночью существенных осадков не ожидается. Ночью ожидается до +2... +7°, местами возможны заморозки до -1°. В западных районах Татарстана ожидается небольшой дождь, температуры в республике повысятся до +12... +17°.

В начале следующей недели Татарстан кратковременно попадет в теплый сектор перемещающегося по северным широтам атлантического циклона. Местами будут идти дожди, но температуры в дневные часы повысятся до +16... +21°.

В понедельник в Гидрометцентре РТ заявили, что сейчас погоду на европейской территории России формирует обширный высотный циклон. В Татарстане под влиянием этого циклона отмечаются небольшие дожди и похолодание. Более того, в среднем за сутки температура отстает от нормы на 5 градусов — такой температурный фон характерен для конца сентября.



Татьяна Леухина