Камияр Байтемиров заявил, что Татарстану придется докупить 300—350 тыс. тонн зерна

Фото: Илья Репин (архив)

Глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров заявил, что 2,3 млн тонн зерна, собранные в республике, позволят прокормить животных. Однако этого объема все равно недостаточно, чтобы удовлетворить все потребности.



«Ведь у нас есть еще и продовольственная часть, которая требует еще более 300—350 тысяч тонн зерна. Эту часть в республику придется завести», — рассказал Байтемиров в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».



По его словам, фермеры и другие сельхозпроизводители продолжают подсчитывать убытки. Цифра в 28 млрд рублей лишь приблизительная, заявил Байтемиров. Окончательную сумму ущерба определят после анализы зерна на соответствие посевному качеству.

Фото: Илья Репин (архив)

Напомним, президент РТ Рустам Минниханов попросил власти России оказать поддержку регионам, в том числе Татарстану, пострадавшим летом 2021 года от засухи. С просьбой поднять эту тему на правительственном уровне он обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.



Еще в июле в Гидрометцентре РТ заявили, что наблюдающийся с мая дефицит осадков в Татарстане привел к засухе, в связи с чем снизился прогноз на урожай. В республике с мая по июнь наблюдалось менее 60% осадков, а за две декады июля — около 40%. Минниханов считает, что повторилось лето 2010 года.



Татьяна Демина