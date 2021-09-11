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Экс-министр по делам молодежи РТ получил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

12:33, 11.09.2021
Экс-министр по делам молодежи РТ получил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Фото: minmol.tatarstan.ru

Сегодня президент Татарстана Рустем Минниханов наградил заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамира Фаттахова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Фаттахов возглавлял «молодое министерство» с июня 2018 года. До этого он работал первым замом руководителя исполкома Казани (2016—2018 гг.), руководил администрацией Кировского и Московского районов города (2010—2016 гг.), был главой администрации Кировского района (2009—2010 гг.).

В четверг появилась новость о том, что министр пополнил список татарстанских управленцев, которых забирают в Москву: вышло распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина о назначении Фаттахова заместителем руководителя Росмолодежи. Сегодня утром стало известно о том, что освободившееся министерское кресло отдано Тимуру Сулейманову, который был у Фаттахова первым замом. Указ о его назначении подписал Рустам Минниханов.

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