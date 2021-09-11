Экс-министр по делам молодежи РТ получил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Сегодня президент Татарстана Рустем Минниханов наградил заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамира Фаттахова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Фаттахов возглавлял «молодое министерство» с июня 2018 года. До этого он работал первым замом руководителя исполкома Казани (2016—2018 гг.), руководил администрацией Кировского и Московского районов города (2010—2016 гг.), был главой администрации Кировского района (2009—2010 гг.).

В четверг появилась новость о том, что министр пополнил список татарстанских управленцев, которых забирают в Москву: вышло распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина о назначении Фаттахова заместителем руководителя Росмолодежи. Сегодня утром стало известно о том, что освободившееся министерское кресло отдано Тимуру Сулейманову, который был у Фаттахова первым замом. Указ о его назначении подписал Рустам Минниханов.

