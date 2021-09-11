Правительство уточнило условия выхода жителей Крайнего Севера на досрочную пенсию

Периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых работники проходили обучение, будут учитываться при досрочном назначении страховой пенсии по старости, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Документ фиксирует, что периоды обучения учитываются в том случае, если за жителем Крайнего Севера сохранялось рабочее место, средняя заработная плата, а работодатель продолжал уплату страховых взносов, — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Ошибки в документах могут привести к некорректному начислению пенсии, предупредили на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). Наличие ошибок может повлиять и на размер пенсии, и на ее назначение, отметили в ПФР. Например, в трудовой книжке может быть неправильно указана должность или отсутствовать печать. Россиянам рекомендуют заранее обращаться в ведомство, чтобы специалисты смогли проверить все имеющиеся документы и в случае необходимости сделать запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения другого государства.

Алексей Нечаев