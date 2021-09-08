В ПФР заявили, что ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии

Ошибки в документах могут привести к некорректному начислению пенсии, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Наличие ошибок может повлиять и на размер пенсии, и на ее назначение, отметили в ПФР. Например, в трудовой книжке может быть неправильно указана должность или отсутствовать печать.

Фото: Максим Платонов

Россиянам рекомендуют заранее обращаться в ведомство, чтобы специалисты смогли проверить все имеющиеся документы и в случае необходимости сделать запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения другого государства.

Кроме того, Пенсионный фонд России активно развивает систему персонифицированного учета и электронные сервисы. Этой же задаче служит и электронная трудовая книжка.

В Татарстане единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат более 1 млн 120 тыс. пенсионеров. Такую цифру озвучили в отделении Пенсионного фонда по РТ.

Алексей Нечаев