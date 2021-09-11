В Японии началось досрочное голосование на выборах в Госдуму России

Досрочное голосование на выборах в Госдуму началось в 12:00 по местному времени (06:00 мск) в Японии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в генеральном консульстве России.

— К нам уже пришли первые избиратели, досрочное голосование объявляется открытым, — сказал генконсул РФ Михаил Сергеев. Он является председателем избирательной комиссии участка №8368.

Фото: realnoevremya.ru

В Японии один избирательный участок — он находится в городе Тояма. Он будет открыт до 16:00 (10:00 мск). В связи с продлением режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса досрочное голосование в городе Хиросима было отменено.

19 сентября состоится основное голосование на выборах в Госдуму. Оно пройдет на четырех участках, организованных в посольстве в Токио, в генконсульствах в Осаке, Саппоро и Ниигате.

Недавно на территории Татарстана начали работу 2 810 участковых избирательных комиссий (УИК). Кроме того, открылись 46 избирательных участков в местах временного пребывания граждан.

Алексей Нечаев