В Татарстане начали работу участковые избирательные комиссии

Сегодня на территории Татарстана начали работу 2 810 участковых избирательных комиссий (УИК). Кроме того, открылись 46 избирательных участков в местах временного пребывания граждан.

«Мы вышли на финишную прямую по подготовке к проведению выборов депутатов Государственной Думы и других выборов, проходящих 17, 18, 19 сентября. Уже сегодня в рамках подготовки к проведению голосования члены участковых избирательных комиссий начинают работу по уточнению списков избирателей», — сказал председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Фото: realnoevremya.ru

С сегодняшнего дня участковые избиркомы начинают прием заявлений по механизму «Мобильный избиратель», сообщил ЦИК РТ. Отмечается, что все участковые избирательные комиссии в РТ обеспечены необходимым количеством средств индивидуальной защиты.

Заявление на участие в выборах по технологии «Мобильный избиратель» подали 14 тысяч жителей Татарстана, сообщил ранее ЦИК РТ. Благодаря этому механизму гражданин может проголосовать на любом избирательном участке независимо от места прописки, например в другом городе.

Алексей Нечаев