США приостановили эвакуацию жителей Афганистана из-за кори

Операцию по вывозу жителей Афганистана в США приостановили из-за выявления четырех случаев кори среди эвакуированных в Штаты. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Эвакуацию приостановили после обращения к властям американских Центров по контролю и профилактике заболеваний. Афганцев, у которых диагностировали корь, отправили на карантин, пишет ТАСС.

Напомним, практически сразу после захвата Кабула талибами* (движение запрещено в России) началось началось «нашествие» жителей на аэропорт. Люди, работающие переводчиками, водителями, а также выполняющие другие работы при посольствах западных стран, пытались перелезть через высокое бетонное ограждение. По перелезающим людям открыли стрельбу. Позже новые власти Афганистана заявили, что не допустят никаких операции по эвакуации населения из страны после 31 августа.

За время эвакуации из Афганистана погибли 13 американских военных, еще 20 получили ранения. Об окончательном завершении вывода войск из Афганистана США заявили 31 августа.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.



Татьяна Демина