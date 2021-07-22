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Эрик Гафаров заявил, что может создать финансовую пирамиду

16:36, 22.07.2021
Эрик Гафаров заявил, что может создать финансовую пирамиду
Фото: instagram.com/ericgafarov

Предприниматель из Набережных Челнов, основатель фонда Gafarov and Partners LTD Эрик Гафаров сообщил, что может создать «пирамидосик», то есть финансовую пирамиду. Ее участникам он обещает 100% прибыли в короткие сроки.

«Потерять деньги там сможет только даун!» — написал Гафаров в своих stories в Instagram. Он же заверяет, что его пирамида рухнуть не сможет.

Вопрос создания финансовой пирамиды он отдал на голосование своим подписчикам.

Напомним, уголовное дело по статье «Мошенничество», возбужденное в отношении Гафарова, его партнеров и их фонда, приостановили «в связи с розыском» самих «партнеров».

Всего на Гафарова было подано 20 заявлений от потерпевших. В январе 2021-го Гафаров, которого подозревают в создании финансовой пирамиды, пообещал вернуть деньги вкладчикам. При этом он подчеркнул, что деньги не получат те, кто создает ему проблемы.

Бизнес Татарстан
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