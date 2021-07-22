Эрик Гафаров заявил, что может создать финансовую пирамиду

Предприниматель из Набережных Челнов, основатель фонда Gafarov and Partners LTD Эрик Гафаров сообщил, что может создать «пирамидосик», то есть финансовую пирамиду. Ее участникам он обещает 100% прибыли в короткие сроки.



«Потерять деньги там сможет только даун!» — написал Гафаров в своих stories в Instagram. Он же заверяет, что его пирамида рухнуть не сможет.

Вопрос создания финансовой пирамиды он отдал на голосование своим подписчикам.

Напомним, уголовное дело по статье «Мошенничество», возбужденное в отношении Гафарова, его партнеров и их фонда, приостановили «в связи с розыском» самих «партнеров».



Всего на Гафарова было подано 20 заявлений от потерпевших. В январе 2021-го Гафаров, которого подозревают в создании финансовой пирамиды, пообещал вернуть деньги вкладчикам. При этом он подчеркнул, что деньги не получат те, кто создает ему проблемы.