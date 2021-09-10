Google вновь могут оштрафовать за отказ удалить запрещенный в России контент

Фото: Максим Платонов (архив)

Компании Google грозит штраф в размере до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Административный материал от Роскомнадзора за нарушение ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ поступил в московский суд сегодня.

Судебное заседание, на котором рассмотрят материалы, состоится 29 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мировой суд Москвы.

Статьей ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации, если такая обязанность предусмотрена законодательством РФ) для юрлиц предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей.

В августе Google оштрафовали на 14 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию. Суд в Москве признал компанию виновной в совершении пяти административных правонарушений.



Это был не первый штраф компании по этой статье. 25 мая в Москве суд оштрафовал Google на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент, а затем на 3,6 миллиона за недостаточную фильтрацию на территории России поисковой выдачи (ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ).



Фото: pixabay.com



Напомним, в этом месяце Федеральная антимонопольная служба в пятый раз за 2021 год привлекла к административной ответственности Google LLC за ненадлежащую рекламу. Сумма штрафа составила 200 тыс. рублей.





Татьяна Демина