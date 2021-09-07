ФАС в пятый раз за год оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу

Федеральная антимонопольная служба в пятый раз за 2021 год привлекла к административной ответственности компанию Google LLC за ненадлежащую рекламу. Сумма штрафа составила 200 тыс. рублей.

В ФАС заявили, что Google LLC признана нарушителем закона «О рекламе» при распространении в системе Google AdWords рекламы финансовой компании, действовавшей в России без лицензии.

«Мы достаточно серьезно относимся к жалобам на рекламу организаций, которые осуществляют деятельность без соответствующей лицензии, особенно если это касается финансовых услуг и может напрямую повлиять на благосостояние граждан», — заявила руководитель Московского УФАС Екатерина Соловьева.

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В этом году Google LLC уже получила четыре штрафа от ФАС на общую сумму 800 тыс. рублей. Они уже оплачены, сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

В августе Google оштрафовали на 14 млн рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию. Суд в Москве признал компанию виновной в совершении пяти административных правонарушений.



Татьяна Демина