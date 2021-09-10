Леонид Каневский проводит съемки в Казани
Актер и телеведущий Леонид Каневский приехал в Казань. В городе он проводит съемки передачи «Следствие вели».
В своем instagram-аккаунте телеведущий поделился с подписчиками фотографией на фоне мечети «Кул-Шариф» и Казанского кремля. «Погода не помеха!» — подписал он публикацию, на которой запечатлен с зонтом из-за дождливой погоды в Казани.
Телеведущего местные жители также видели и на улице Баумана. В соцсети появились фотографии Каневского у колокольни Богоявленского собора.
На этой неделе столицу Татарстана посетила журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она побывала на тренировке «Рубина», где продемонстрировала футболку, похожую на новую форму казанских футболистов.
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