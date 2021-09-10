Леонид Каневский проводит съемки в Казани

Актер и телеведущий Леонид Каневский приехал в Казань. В городе он проводит съемки передачи «Следствие вели».

В своем instagram-аккаунте телеведущий поделился с подписчиками фотографией на фоне мечети «Кул-Шариф» и Казанского кремля. «Погода не помеха!» — подписал он публикацию, на которой запечатлен с зонтом из-за дождливой погоды в Казани.

Телеведущего местные жители также видели и на улице Баумана. В соцсети появились фотографии Каневского у колокольни Богоявленского собора.

Фото: соцсети

На этой неделе столицу Татарстана посетила журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она побывала на тренировке «Рубина», где продемонстрировала футболку, похожую на новую форму казанских футболистов.



Татьяна Демина