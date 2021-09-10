Чернышенко поручил сформировать рабочие группы для подготовки прорывных проектов в ПФО

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил сформировать рабочие группы из пяти-семи человек, которые предложат прорывные проекты в Приволжском федеральном округе. Планируется, что их возглавят главы этих субъектов.

Рабочие группы проведут диагностику развития всех 14 регионов, входящих в ПФО. Они помогут сформировать целевой образ субъектов до 2030 года с промежуточной остановкой в 2024 году и предложить список прорывных проектов, которые окажут наибольшее положительное влияние на социально-экономическое развитие регионов.

Проводить совещания по социально-экономическому развитию Поволжья планируется раз в две недели. Первыми свои проекты презентуют Татарстан, Башкирия, Самарская и Нижегородская области, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Чернышенко назначен куратором ПФО. Премьер-министр России Мишустин официально закрепил за каждым вице-премьером курируемый федеральный округ.

Чернышенко считает, что «сложившаяся неравномерность с точки зрения бюджетной обеспеченности и проблемы с убылью населения» стали общими вызовами для регионов Поволжья. Среди достоинств регионов, входящих в ПФО, он обозначил большой промышленный и научно-технологический потенциал, туристические возможности и интересные традиции.



Татьяна Демина