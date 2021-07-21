Чернышенко обозначил вызовы для регионов ПФО

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что «сложившаяся неравномерность с точки зрения бюджетной обеспеченности и проблемы с убылью населения» стали общими вызовами для регионов Поволжья. Об этом он заявил в телефонном разговоре с полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

Среди достоинств регионов, входящих в ПФО, Чернышенко обозначил большой промышленный и научно-технологический потенциал, туристические возможности и интересные традиции, сообщается на сайте российского правительства.

Напомним, Чернышенко назначен куратором ПФО. Премьер-министр России Мишустин официально закрепил за каждым вице-премьером курируемый федеральный округ.



Татьяна Демина