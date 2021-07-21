Новости общества

23:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Чернышенко обозначил вызовы для регионов ПФО

21:58, 21.07.2021
Чернышенко обозначил вызовы для регионов ПФО
Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко считает, что «сложившаяся неравномерность с точки зрения бюджетной обеспеченности и проблемы с убылью населения» стали общими вызовами для регионов Поволжья. Об этом он заявил в телефонном разговоре с полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

Среди достоинств регионов, входящих в ПФО, Чернышенко обозначил большой промышленный и научно-технологический потенциал, туристические возможности и интересные традиции, сообщается на сайте российского правительства.

Напомним, Чернышенко назначен куратором ПФО. Премьер-министр России Мишустин официально закрепил за каждым вице-премьером курируемый федеральный округ.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также