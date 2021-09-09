Россия и Белоруссия согласовали 28 союзных программ

Россия и Белоруссия согласовали 28 союзных программ. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Программы нацелены на унификацию законодательства двух государств в различных областях экономики и выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов. Они предусматривают создание единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, общей промышленной и сельскохозяйственной политики, рассказал Путин.

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, на котором стороны намерены утвердить программы, должно состояться до конца 2021 года, пишет ТАСС.

Кроме того Путин заявил, что в будущем возможно формирование союзного парламента России и Белоруссии. Однако этот вопрос президенты двух стран пока не обсуждали.

Напомним, в ходе встречи президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что убежден, что принятие 28 союзных программ в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства России и РБ станет прорывом во многих сферах.



Фото: kremlin.ru

Встреча президентов России и Белоруссии проходила сегодня в московском Кремле. Она длилась четыре часа. Путин заверил, что договоренности, которых они планируют достичь, не связаны со сложившейся политической ситуацией в двух государствах «либо с политическим календарем в преддверии наших парламентских выборов в России». Он также предложил главе РБ предоставить возможность правительствам финализировать некоторые соглашения двух стран.



Татьяна Демина