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В Кремле рассказали об интеграции России и Белоруссии

13:12, 10.09.2021
В Кремле рассказали об интеграции России и Белоруссии
Фото: kremlin.ru

Интеграция России и Белоруссии будет продолжаться в соответствии с интересами двух государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Интеграция будет, конечно, дальше совершенствоваться, продолжаться в том виде, который будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать интересам двух стран, — приводит «РИА Новости» его слова.

Сейчас стороны наметили задачи в практически доработанных и готовых к подписанию союзных программах. По словам представителя Кремля, это и есть главные задачи дальнейшего завершения интеграционных процессов.

Вчера в Москве состоялась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Она длилась четыре часа. По ее итогам стороны согласовали 28 союзных программ, которые «нацелены на унификацию законодательства двух государств в различных областях экономики и выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов».

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