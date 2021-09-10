В Кремле рассказали об интеграции России и Белоруссии

Интеграция России и Белоруссии будет продолжаться в соответствии с интересами двух государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Интеграция будет, конечно, дальше совершенствоваться, продолжаться в том виде, который будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать интересам двух стран, — приводит «РИА Новости» его слова.

Сейчас стороны наметили задачи в практически доработанных и готовых к подписанию союзных программах. По словам представителя Кремля, это и есть главные задачи дальнейшего завершения интеграционных процессов.

Вчера в Москве состоялась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Она длилась четыре часа. По ее итогам стороны согласовали 28 союзных программ, которые «нацелены на унификацию законодательства двух государств в различных областях экономики и выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов».

