Ростуризм продлил на две недели продажи путевок с туристическим кешбэком

Фото: Максим Платонов (архив)

Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кешбэка на две недели. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Туристы смогут купить пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно будет отправиться с 1 сентября и до окончания навигации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Продажи туров с кешбэком должны завершиться 31 августа. Однако из выделенных правительством России на реализацию программы в 2021 году 6,7 миллиарда осталось 400 миллионов рублей.

Ожидается, что в результате отрасль получит более 2 млрд рублей дополнительного дохода. В числе популярных направлений есть и Татарстан.

Ранее Казань попала в список направлений для бюджетного отдыха в бархатный сезон.

Татьяна Леухина