Ростуризм анонсировал продажи зимнего этапа программы туристического кешбэка

Ростуризм намерен начать продажи зимнего этапа программы туристического кешбэка в этом году. Правда, туристы смогут отправиться отдыхать с 15 января по конец апреля, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.



По ее словам, в 2022 году программа туристического кешбэка будет работать только на низкий сезон. Новогодние праздники и летний период включены не будут.

«Ориентировочно с 15 января по конец апреля. И с 1 октября по середину декабря. Это примерные окна поездок. Период с мая по сентябрь как высокий туристический сезон по программе кешбэка стимулировать не планируется», — приводит ее слова «РИА Новости».



В этом году по программе туристического кешбэка россияне купили туры примерно на 32,4 млрд рублей. Напрямую туристам вернулось около 6,15 млрд рублей.



Ольга Плешкова