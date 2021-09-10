В Казани для движения закроют участки улицы Актайской

В Казани временно ограничат движение по автодороге по улице Актайской. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Фото: kzn.ru

С 13 по 22 сентября проезд будет закрыт возле жилых домов №1 и №3, с 23 по 30 сентября — возле жилого дома №17 в связи с работами по ремонту трубопроводов.

Вчера в мэрии Казани сообщили о закрытии тротуара и дороги на улице Толстого из-за перекладки тепловых сетей.