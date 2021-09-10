В Казани временно закроют тротуар и проезжую часть на улице Толстого

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани временно закроют тротуар и проезжую часть на улице Толстого. Это связано с перекладкой тепловых сетей.

Движение транспорта и пешеходов ограничат возле жилых домов №6/30 по улице Толстого и №28/17 по улице Максима Горького, сообщается на сайте мэрии Казани. Так, с 13 по 26 сентября для движения будет недоступен тротуар. С 17 по 18 сентября по указанному адресу для транспорта закроют проезжую часть.

«Яндекс.Карты»/скриншот

Напомним, в Казани в связи с капитальным ремонтом магистрального тепловода временно ограничат движение транспорта на улице Хайдара Бигичева. Планируется закрыть участок возле жилого дома №29. Ограничение начнет действовать с 23.00 10 сентября и продлится до 5.00 13 сентября.

Татьяна Демина