В Татарстане не выявили случаев заболевания гриппом

В Татарстане продолжается мониторинг за циркуляцией гриппа и ОРВИ, сообщил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Всего в республике на наличие вируса обследовали 163 человека, положительный результат получен в трех случаях — два респираторно-синцитиальных вируса и один риновирус. Гриппа пока не обнаружено.

В Татарстан поступила вакцина против гриппа «Ультрикс Квадри». По словам Лопушова, прививаться ей можно с 6 месяцев до 60 лет. «В первую очередь вакцинируем ею детское население. Призываю всех активно прийти в детские поликлиники и провакцинироваться, вакцина есть в достаточном количестве», — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявляла, что более высокая циркуляция вирусов гриппа прогнозируется в новом сезоне, поэтому от него нужно привить не менее 60% населения и не менее 70% россиян из групп риска.

Маргарита Головатенко