В Роспотребнадзоре заявили, что от гриппа нужно привить 60% россиян

Более высокая циркуляция вирусов гриппа прогнозируется в новом сезоне, поэтому от него нужно привить не менее 60% населения и не менее 70% россиян из групп риска. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что в прошлом году от гриппа привили 60% россиян. При этом мало кто сталкивался с вирусом.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, у переболевших COVID-19 иммунная система ослаблена, что открывает «ворота для вируса гриппа», передает «РИА Новости».

Ранее Попова сообщила, что в России уже начинают регистрировать случаи заболевания гриппом AH3N2. Тем временем в Татарстан уже поступила первая партия четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» от гриппа для детей и беременных женщин. Республика получила 342 720 доз.

