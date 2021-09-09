В Татарстане выявили 49 новых случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 49 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии в республике заразились коронавирусом 25 905 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

36 татарстанцев выздоровели за сутки, общее число вылечившихся достигло 22 631. От коронавируса умерли 698 жителей республики с начала пандемии.

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