В Татарстане выявили 49 новых случаев коронавируса
В Татарстане за минувшие сутки выявили 49 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии в республике заразились коронавирусом 25 905 человек.
36 татарстанцев выздоровели за сутки, общее число вылечившихся достигло 22 631. От коронавируса умерли 698 жителей республики с начала пандемии.
Все новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».ОбществоМедицина Татарстан
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