Житель Челнов, сбросивший девочку с качелей, избежал уголовной ответственности

Житель Челнов, сбросивший с качелей девочку, избежал уголовной ответственности. Согласно результату судмедэкспертизы, проведенной в ходе доследственной проверки, вред здоровью ребенка причинен не был, оснований для возбуждения уголовного дела нет.



Инцидент произошел 14 июля во дворе дома 58/25. На качелях-балансирах катались две девочки, в том числе дочь мужчины. Его дочь упала, и, вероятно, это стало причиной его агрессии к другой девочке. Судя по кадрам распространившегося в Сети видео, мужчина сказал ей сесть на качели, после чего сбросил ее.

Следственный отдел Челнов передал материалы для принятия решения по подследственности в полицию города. Мужчину могут привлечь к административной ответственности, сообщает Chelny-biz.

Фото: pixabay.com

Проверка инцидента находилась на контроле прокуратуры РТ. Следком республики также проводил процессуальную проверку.

Маргарита Головатенко