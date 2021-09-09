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Россия отменит все «ковидные» ограничения по авиасообщению с Белоруссией

22:28, 09.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Россия отменит все «ковидные» ограничения по авиасообщению с Белоруссией
Фото: Максим Платонов (архив)

Власти России приняли решение отменить все ограничения по авиасообщению с Белоруссией, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин.

Президент обратил внимание, что до того, как ввели ограничения в неделю выполнялось свыше 200 авиарейсов. Сейчас эта цифра значительно меньше — 36 перелетов.

«Я не думаю, что за два дня восстановится доковидный уровень до 200 с лишним полетов — это зависит от рынка перевозок, но полагаю, что восстановление пойдет быстро», — цитирует Путина ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Напомним, Россия с 1 августа увеличила число регулярных авиарейсов на взаимной основе в Белоруссию. Количество маршрутов Москва — Минск выросло в два раза. Авиарейсы Сочи — Минск и Краснодар — Минск выполняются трижды в неделю на каждом маршруте.

Сегодня Россия и Белоруссия согласовали 28 союзных программ. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства, на котором стороны намерены утвердить программы, должно состояться до конца 2021 года.

Кроме того Путин заявил, что в будущем возможно формирование союзного парламента России и Белоруссии. Однако этот вопрос президенты двух стран пока не обсуждали.

Татьяна Демина
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