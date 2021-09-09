Россия отменит все «ковидные» ограничения по авиасообщению с Белоруссией

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти России приняли решение отменить все ограничения по авиасообщению с Белоруссией, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин.

Президент обратил внимание, что до того, как ввели ограничения в неделю выполнялось свыше 200 авиарейсов. Сейчас эта цифра значительно меньше — 36 перелетов.

«Я не думаю, что за два дня восстановится доковидный уровень до 200 с лишним полетов — это зависит от рынка перевозок, но полагаю, что восстановление пойдет быстро», — цитирует Путина ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Напомним, Россия с 1 августа увеличила число регулярных авиарейсов на взаимной основе в Белоруссию. Количество маршрутов Москва — Минск выросло в два раза. Авиарейсы Сочи — Минск и Краснодар — Минск выполняются трижды в неделю на каждом маршруте.



Сегодня Россия и Белоруссия согласовали 28 союзных программ. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства, на котором стороны намерены утвердить программы, должно состояться до конца 2021 года.



Кроме того Путин заявил, что в будущем возможно формирование союзного парламента России и Белоруссии. Однако этот вопрос президенты двух стран пока не обсуждали.



Татьяна Демина