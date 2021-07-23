Россия с 1 августа увеличит число авиарейсов в Белоруссию

Фото: Максим Платонов (архив)

Россия с 1 августа увеличит число регулярных авиарейсов на взаимной основе в Белоруссию. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Количество маршрутов Москва — Минск увеличится в два раза — с 10 до 20 рейсов в неделю. Авиарейсы Сочи — Минск и Краснодар — Минск будут выполнять трижды в неделю на каждом маршруте, пишет ТАСС.

Напомним, с 24 июля Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией. Также страна увеличивает число рейсов с Австрией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Ливаном, Хорватией, Эфиопией.

Татьяна Демина