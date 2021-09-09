Лукашенко считает, что принятие союзных программ России и Белоруссии станет прорывом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что принятие 28 союзных программ в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства России и РБ станет прорывом во многих сферах. Об этом он сообщил на встрече с российский лидером Владимиром Путиным.

"...Дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне рассмотреть их. Если они принимают, то на ВГС, как мы договаривались с вами, как мы определим время — может быть, в конце октября, — примем окончательно эти программы», — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что работа над соглашениями началась более трех лет назад. Лукашенко надеется, что все завершится успешно, пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Встреча президентов России и Белоруссии проходит сегодня в московском Кремле. Путин заверил, что договоренности, которых они планируют достичь, не связаны со сложившейся политической ситуацией в двух государствах «либо с политическим календарем в преддверии наших парламентских выборов в России». Он также предложил главе РБ предоставить возможность правительствам финализировать некоторые соглашения двух стран.



Татьяна Демина