В Суэцком канале контейнеровоз сел на мель

Движение судов по Суэцкому каналу приостановили из-за севшего на мель танкера, сообщает ТАСС.

Позднее судно удалось снять с мели и судоходство по Суэцкому каналу восстановили. В настоящее время танкер длиной 225 метров и шириной 32 метра продолжил движение в южном направлении в конечную точку маршрута — Порт-Судан.

Фото: pixabay.com

Напомним, контейнеровоз Ever Given, который застрял в Суэцком канале, сняли с мели 29 марта. Однако спустя время он из-за сильного ветра частично развернулся и снова встал почти поперек водной артерии. Но при этом контейнеровоз не сел на мель. Через время ему удалось покинуть Суэцкий канал.

Алексей Нечаев