В Суэцком канале контейнеровоз сел на мель
Движение судов по Суэцкому каналу приостановили из-за севшего на мель танкера, сообщает ТАСС.
Позднее судно удалось снять с мели и судоходство по Суэцкому каналу восстановили. В настоящее время танкер длиной 225 метров и шириной 32 метра продолжил движение в южном направлении в конечную точку маршрута — Порт-Судан.
Напомним, контейнеровоз Ever Given, который застрял в Суэцком канале, сняли с мели 29 марта. Однако спустя время он из-за сильного ветра частично развернулся и снова встал почти поперек водной артерии. Но при этом контейнеровоз не сел на мель. Через время ему удалось покинуть Суэцкий канал.
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