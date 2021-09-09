Под новую программу расселения аварийного жилья попадут как минимум 650 тыс. россиян

В России под новую программу расселения аварийного жилья попадут как минимум 650 тыс. человек. Об этом своим подписчикам в Instagram рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что программа расселения граждан из аварийного жилья разработана по указанию президента России Владимира Путина.

Напомним, в августе Путин предложил запустить новую программу расселения жилья, признанного аварийным на 1 января текущего года. На эти цели направят 45 млрд рублей. По всей стране это более 11 млн кв. метров, указал глава государства.

В Татарстане власти планируют завершить переселение граждан из аварийного жилья на два года раньше запланированного срока, до конца 2023 года. В общей сложности в республике должны переселить 1 755 человек из 654 жилых помещений площадью 20 981,4 кв. м.



Татьяна Демина