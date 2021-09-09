Татарстан готов принимать Олимпийские игры

Фото: Максим Платонов

С точки зрения инфраструктуры в Казани на сегодня есть все, кроме велотрека, но это совершенно не проблема, по утверждению властей. Татарстанские власти готовы к проведению в Казани Олимпийских игр 2036 года. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

— Рустам Минниханов сказал, что с точки зрения инфраструктуры в Казани на сегодня есть все, кроме велотрека, но это совершенно не проблема, — прокомментировала Галимова. — Если будет такое решение от руководства страны, что Россия будет заявляться на Олимпийские игры, то Казань готова и может обеспечить их проведение на самом высоком уровне, как и было ранее.

Фото: Максим Платонов

Недавно президент Татарстана Рустам Минниханов в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что Казань в последние годы принимала несколько крупных спортивных событий, благодаря чему в ней имеется хорошая инфраструктура. В связи с этим никаких проблем для проведения в городе Олимпийских игр в 2036 году нет.

