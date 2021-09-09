Суд обязал власти Казани очистить стоки на Самосыровском полигоне

Верховный суд Татарстана отклонил апелляционную жалобу казанского исполкома и городского комитета ЖКХ на решение Вахитовского районного суда, который признал незаконным их бездействие касательно нефункционирующих очистных сооружений на Самосыровской свалке, сообщает «Коммерсант».



Суд постановил обеспечить ввод в эксплуатацию очистных сооружений и очистку стоков до 31 декабря 2021 года.

Истец — межрайонная природоохранная прокуратура — заявила, что построенные еще в 2019-м очистные сооружения не введены в эксплуатацию до сих пор. В мэрии сообщили, что очистные сооружения установили в декабре 2019-го, но не включили в проект расходы на их пусконаладку. В 2020 году на бюджет Казани наложили ограничения в связи с пандемией, заложив только текущие расходы. «Заявку города на финансирование запуска очистных сооружений департамент казначейства Минфина отклонил», — сказали в пресс-службе.

Однако в марте этого года исполком выделил на эти цели 4,2 млн рублей. Контракт заключили с ООО «Сумма технологий очистки воды». Работы должны быть выполнены до декабря 2021 года.

Напомним, более двух тысяч человек подписали коллективную жалобу в адрес главы Роспотребнадзора Анны Поповой по поводу невыносимого запаха, требуя запретить предстоящее строительство второй карты полигона. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко