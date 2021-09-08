Победителем Международного питчинга кинопроектов в Казани стал проект татарстанца «Ракурс»

В столице Татарстана назвали победителя Международного питчинга кинопроектов, который состоялся в рамках XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Им стал проект татарстанца Александра Ширманова «Ракурс».

Фильм-биография рассказывает о советском живописце, скульпторе и фотографе, одном из основоположников конструктивизма, родоначальнике дизайна и рекламы в СССР Александре Родченко. Герой картины 15 лет жил в Казани.

В «Ракурсе» рассказывается о запретной любви Родченко и Варвары Степановой на фоне их становления и развития как художников, а также о дружбе героя с Маяковским и Фешиным, сообщает пресс-служба Казанского международного фестиваля мусульманского кино. По словам режиссера фильма — это его дебютная работа.

В планах у Ширманова снять фильм о периоде жизни Родченко в столице Татарстана, для этого ему потребуется примерно $1 миллион. «В Казани сохранились все ключевые локации, которые можно использовать при съемках», — рассказал он.

Фото: kazan-mfmk.com

Эксперты также оценили татарстанские проекты «Шурале» Рустема Шамсивалиева и «Микулай» Ильшата Рахимбая, фильм «Несжатый сноп незасеянного поля» по повести чувашского писателя Михаила Юхмы. Обратили внимание также на проект «Монголо-Татары» (Татарстан, Чечня) Олега Бедера.

Напомним, в минувшие выходные в столице Татарстана стартовал XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФМК-2021), проходящий при поддержке президента РТ Рустама Минниханова и в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир». Кинофорум продлится до 10 сентября и соберет, несмотря на пандемийные ограничения, звезд кино, которые на слуху у многих.



Татьяна Демина