Количество безработных в Татарстане сократилось до 17,4 тыс. человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшую неделю количество официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан сократилось на 91 человека. По состоянию на 1 сентября в республике насчитывается 17 445 таких лиц.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане на сегодняшний день составляет 0,86% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В ведомстве отметили, что из нетрудоустроенных, зарегистрированных за минувшую неделю, 474 человека ранее имели работу. 16 татарстанцев стали безработными после ликвидации организации или сокращения численности (штата) сотрудников работодателем.

Количество нетрудоустроенных за минувшую неделю сократилось в большинстве моногородов Татарстана. В Набережных Челнах их насчитывается 1 415, в Нижнекамске — 866, в Елабуге — 371, в Чистополе — 199, в Менделеевске — 45. Увечилось количество безработных в Зеленодольске (+17) и Камских Полянах (+1).

Фото: Максим Платонов (архив)

В органах службы занятости населения татарстанцам предлагается 54 399 вакансий, 4 843 из которых работодатели представили за прошедшую неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда в Татарстане на 1 сентября условно составил 0,32 чел. на одну вакансию.

Напомним, в республике по состоянию на 25 августа в органах службы занятости было зарегистрировано 17 536 нетрудоустроенных граждан. Уровень регистрируемой безработицы составлял 0,87% от численности рабочей силы.

Татьяна Демина