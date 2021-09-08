СК направил в суд дело о групповом изнасиловании подростков в Татарстане

Фото: «Реальное время»

За изнасилование 17-летней будут судить трех 16-летних подростков в Набережных Челнах. Причастность к преступлению двое не признают, один отказался от дачи показаний, сообщили сегодня в Следкоме по РТ.



По версии следствия, преступление было совершено 14 марта 2021 года, когда ныне обвиняемые и потерпевшая отмечали день рождения на съемной квартире.

Все трое сейчас находятся под стражей.

Ранее в Зеленодольске стартовал суд по делу трех подростков, обвиняемых в убийстве таксиста.