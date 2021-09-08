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СК направил в суд дело о групповом изнасиловании подростков в Татарстане

12:29, 08.09.2021
СК направил в суд дело о групповом изнасиловании подростков в Татарстане
Фото: «Реальное время»

За изнасилование 17-летней будут судить трех 16-летних подростков в Набережных Челнах. Причастность к преступлению двое не признают, один отказался от дачи показаний, сообщили сегодня в Следкоме по РТ.

По версии следствия, преступление было совершено 14 марта 2021 года, когда ныне обвиняемые и потерпевшая отмечали день рождения на съемной квартире.

Все трое сейчас находятся под стражей.

Ранее в Зеленодольске стартовал суд по делу трех подростков, обвиняемых в убийстве таксиста.

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