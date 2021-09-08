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В Казани временно ограничат движение по улице Хлебозаводской

10:52, 08.09.2021
В Казани временно ограничат движение по улице Хлебозаводской
Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани на время ограничат движение по улице Хлебозаводской. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

С 9 по 19 сентября проезд по дороге ограничат в районе здания №1б по улице Хлебозаводской. А с 20 по 30 сентября проехать нельзя будет в районе здания №7а по той же улице. Временные неудобства связаны со строительством наружных сетей теплоснабжения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в Казани ввели поэтапное ограничение движения транспорта на участках улиц Юлиуса Фучика и Минской из-за строительства второй линии метрополитена.

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