В Казани временно ограничат движение по улице Хлебозаводской

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани на время ограничат движение по улице Хлебозаводской. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.



С 9 по 19 сентября проезд по дороге ограничат в районе здания №1б по улице Хлебозаводской. А с 20 по 30 сентября проехать нельзя будет в районе здания №7а по той же улице. Временные неудобства связаны со строительством наружных сетей теплоснабжения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в Казани ввели поэтапное ограничение движения транспорта на участках улиц Юлиуса Фучика и Минской из-за строительства второй линии метрополитена.

