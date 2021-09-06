В Казани из-за строительства метро поэтапно закроют для движения участок улицы Юлиуса Фучика

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани с 6 сентября вводится поэтапное ограничение движения транспорта на участках улиц Юлиуса Фучика и Минской. Это связано со строительством второй линии метрополитена.

Так, с 6 сентября по 16 октября в городе закрыт для движения транспорта участок ул. Юлиуса Фучика возле домов №145а и №149. Затем с 17 по 30 октября недоступен станет участок возле здания №151, сообщается на сайте мэрии Казани.

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С 31 октября по 13 ноября ограничение движения автомобилей будет действовать по ул. Минской, возле дома №155 по улице Юлиуса Фучика. С 14 ноября по 27 ноября и с 28 ноября по 11 декабря закроют участок возле дома №108.

Напомним, в Казани на время ограничат движение пешеходов на участке улицы Восстания в связи с ремонтом административного здания №90б. Участок закроют с 7 по 21 сентября.



Татьяна Демина