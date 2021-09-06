Головин не примет участия в матче против Мальты из-за повреждения мышцы бедра

25-летний полузащитник Александр Головин не сможет принять участие в заключительном матче сентябрьского отрезка отборочного цикла ЧМ-2022 против Мальты. У спортсмена обнаружили небольшое повреждение мышцы бедра.

— Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм, — сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин. Головин сегодня покидает базу в Новогорске, сообщает пресс-служба РФС.

В апреле сообщалось, что Головин заразился коронавирусом. Футболист переносил болезнь бессимптомно. На это время его изолировали от остальной команды.

Татьяна Демина