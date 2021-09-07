В пятый день I Игр стран СНГ в Казани сборная России завоевала 12 золотых медалей

В пятый день I Игр стран СНГ, которые проходят в Казани, сборная России завоевала 12 золотых медалей. Копилка россиян также пополнилась 5 серебряными и 8 бронзовыми наградами.

Во вторник, 7 сентября, в столице Татарстана разыгрывали медали в пулевой и стендовой стрельбе, самбо и тайском боксе. Победителями в стрельбе стали Евгений Потапов, Илья Савельев и Иулита Егорова.

Золотые медали в самбо завоевали российские спортсмены Маргарита Барнева, Екатерина Цыберт, Евгения Чиреш, Екатерина Дорошенко, Елена Алленова, Али Дагоев, Илья Затылкин, Леван Манукян и Иосиф Симин, пишет ТАСС.

Скриншот/ciskazan2021.com

Всего по итогам пяти дней Игр россияне завоевали 63 золотые, 20 серебряных и 22 бронзовые медали. Они лидируют в медальном зачете. На второй строчке сейчас находится команда Узбекистана (16-25-18), на третьей — Азербайджана (11-6-15).



Напомним, 4 сентября в Казани на территории Деревни Универсиады состоялась торжественная церемония открытия I Игр стран СНГ. Они будут проходить в столице Татарстана по 11 сентября 2021 года. В Играх примут участие 9 стран: порядка 1,5 тыс. спортсменов и 600 официальных лиц в составе команд. Всего будет разыграно 182 комплекта медалей. В составе сборной России выступят 28 спортсменов из Татарстана.



Татьяна Демина