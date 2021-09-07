Умер реставратор фресок старинных соборов Татарстана Валерий Косушкин

Фото: Максим Платонов

Накануне, 6 сентября, умер художник-реставратор высшей категории Межобластного научно-реставрационного художественного управления (Москва) Валерий Косушкин. Он участвовал в реставрации фресок старинных соборов Татарстана.

Косушкин работал над фресками Благовещенского собора Казани и настенной росписи Пещерного храма воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери. Кроме того, в 1970-х он участвовал в первом этапе реставрации свияжских фресок в составе бригады объединения «Росреставрация» (сейчас МНРХУ).

Косушкин возглавил бригаду реставраторов, когда начался проект «Культурное наследие Татарстана: остров-град Свияжск и древний Болгар», сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Фото: Максим Платонов

В 2010-е бригада Косушкина в Свияжске отреставрировала росписи трапезной Успенского собора, фрагменты живописи в Никольской трапезной церкви и нижнем ярусе (святых вратах) надвратной Вознесенской церкви Успенского монастыря, иконостас деревянной Троицкой церкви и ансамбль стенной живописи собора Божией Матери в честь иконы «Всех скорбящих Радость».

Последним проектом Косушкина в Татарстане стала реставрация росписей Пещерного храма воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери. В начале июня он приехал в Казань, чтобы завершить восстановление росписей перед чином освящения собора.

О том, почему фрескам Успенского собора на граде-острове нет аналогов, на чем основывается его вера в то, что чудотворная икона, обретенная в Казани в 1579 году и утраченная в начале прошлого века, возможно, цела, какие сложности есть при работе в пещерном храме, Косушкин в 2019 году рассказал в интервью «Реальному времени».

Татьяна Демина