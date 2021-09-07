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Россию пригласили на церемонию объявления нового правительства Афганистана

17:22, 07.09.2021

Россию пригласили на церемонию объявления нового правительства Афганистана. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По его словам, российский посол в Кабуле планирует посетить церемонию объявления нового правительства, пишет RT. При этом Россия не примет участия в запланированной на 8 сентября встрече по Афганистану на уровне глав МИД, которую хотят провести страны «большой семерки» (G7).

Представитель талибов* (запрещены в России) объявил, что состав нового правительства Афганистана огласят уже сегодня, 7 сентября.

В конце августа СМИ сообщили, что талибы* завершили консультации по формированию нового афганского правительства. Министром иностранных дел стал глава политического офиса «Талибана»* мулла Абдула Гани Барадар. Минобороны возглавил сын основателя движения мулла Якуб Ахунд, а Министерство внутренних дел — сын одного из лидеров радикалов Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани.

    * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

    Татьяна Демина
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