Россию пригласили на церемонию объявления нового правительства Афганистана

Россию пригласили на церемонию объявления нового правительства Афганистана. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По его словам, российский посол в Кабуле планирует посетить церемонию объявления нового правительства, пишет RT. При этом Россия не примет участия в запланированной на 8 сентября встрече по Афганистану на уровне глав МИД, которую хотят провести страны «большой семерки» (G7).

Представитель талибов* (запрещены в России) объявил, что состав нового правительства Афганистана огласят уже сегодня, 7 сентября.

В конце августа СМИ сообщили, что талибы* завершили консультации по формированию нового афганского правительства. Министром иностранных дел стал глава политического офиса «Талибана»* мулла Абдула Гани Барадар. Минобороны возглавил сын основателя движения мулла Якуб Ахунд, а Министерство внутренних дел — сын одного из лидеров радикалов Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Татьяна Демина