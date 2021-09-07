В Чувашии ввели режим ЧС из-за гибели сельскохозяйственных культур вследствие засухи

Власти Чувашии с сегодняшнего дня ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за гибели сельскохозяйственных культур вследствие засухи. По предварительным расчетам, размер ущерб оценивается в 300,4 млн рублей.

По подсчетам администраций районов Чувашии, от засухи пострадали посевы 53 сельхозтоваропроизводителей на площади 5,7 тысячи га. Сейчас в республике собирают информацию о гибели сельскохозяйственных культур. Власти подготовили проект плана мероприятий по снижению масштабов ущерба от ЧС.

Этим летом почвенную засуху в Чувашии зафиксировали метеостанции Батырево (28 июля — 18 августа) и Канаша (8—28 августа). В зону наблюдения первой попадают Батыревский, Комсомольский, Шемуршинский и Яльчикский районы, второй — Канашский, Козловский, Урмарский и Янтиковский районы.

Фото: Илья Репин (архив)

В целом по Чувашии снижение урожайности зерновых к 2020 году составляет 39,9%, к среднему значению за пять лет — на 25,7%, сообщается на сайте главы республики.

Напомним, по данным Минсельхозпрода Татарстана, из-за засушливого лета ожидаемая валовая продукция растениеводства в 2021 году снизилась по республике в среднем на 34,8% по сравнению с прошлым годом.



Татьяна Демина